Сады и скверы Петербурга временно закрыли из-за вероятности сильного ветра

Санкт-Петербург, 3 мая. Власти Петербурга приняли решение о закрытии городских садов и скверов из-за вероятности сильного ветра. По словам синоптиков, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Недоступным для жителей станут Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский и Лопухинский сады. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Также до улучшения погодных условий будет невозможно посетить сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, а также Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады. Закроются скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, добавили в ведомстве.

Днем в понедельник в Северной столице ожидается около +5...+7 градусов. Помимо усиления ветра, в городе начнется дождь, местами с мокрым снегом.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили и в столичном регионе. Предупреждение начало действовать из-за дождя и порывистого ветра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Петербургские парки и скверы открылись для посетителей после просушки с 1 мая. А некоторые стали доступны для горожан раньше срока — уже с 30 апреля.