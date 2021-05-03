Мэрия Хельсинки заявила о выявлении на судне из Петербурга заболевших коронавирусом

Санкт-Петербург, 3 мая. Заболевших коронавирусной инфекцией членов экипажа выявили на судне, прибывшем в Финляндию из Петербурга.

Всего на корабле находились 24 человека. Данную информацию сообщили в мэрии города Хельсинки. Отмечается, что инфицированных изолировали в каютах, а одного человека госпитализировали.

Более десяти случаев заражения коронавирусом санитарные службы обнаружили на контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов, который прибыл в порт Вуосаари. В администрации Хельсинки добавили, что все члены экипажа сдали тест на COVID-19 в воскресенье, 2 мая.

Ранее полиция Хельсинки задержала 17 участников акции против локдауна, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Акция проходила на Сенатской площади в центре города и не была согласована с властями.