Названа причина смерти актера Ефима Каменецкого

Санкт-Петербург, 3 мая. Актер, народный артист России Ефим Каменецкий умер от остановки сердца, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Каменецкого положили в больницу на обследование. Спектакли в Драматическом театре им. Веры Комиссаржевской перенесли. Когда медсестра пришла, чтобы сделать укол, обнаружила актера мертвым, он скончался во сне.

Организацией похорон в настоящий момент занимается руководство театра. В том числе решается вопрос о кремации тела. Дату и время прощания с артистом назначат в ближайшее время, по предварительным данным, церемония состоится в театре.

Звезда фильма «Ты у меня одна» Ефим Каменецкий умер ночью 3 мая в Петербурге на 86-м году жизни, сообщал ФАН. Последним спектаклем в его репертуаре стала комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья».