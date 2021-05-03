Неизвестный выкрал из парадной в Петербурге два дорогих велосипеда

Санкт-Петербург, 3 мая. В полицию Приморского района обратился 32-летний мужчина, который заявил, что у него украли два велосипеда на сумму около 70 тыс. рублей.

По предварительной информации, неизвестный ночью пробрался в парадную. Там между первым и вторым этажами находились два велосипеда. Злоумышленник забрал их с собой, сообщил источник ФАН.

Потерпевший расценивает ущерб, нанесенный ему, в размере 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении.

Мужчина из Санкт-Петербурга похитил два дорогостоящих гаджета с витрины салона цифровой техники, сообщал ФАН. Злоумышленник был пойман по горячим следам.