В Петербурге молодой мужчина избил и изнасиловал возлюбленную

Санкт-Петербург, 3 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения и изнасилования 23-летней девушки на проспекте Луначарского, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы. После изнасилования в удовлетворительном состоянии ее госпитализировали в Мариинскую больницу.

Сотрудники полиции в настоящий момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемого злоумышленника уже задержали, им оказался 30-летний сожитель девушки, проживавший в квартире, где было совершено преступление.

Жительница Москвы обвинила таксиста в изнасиловании, сообщал сайт 360tv.ru. Она пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула, а когда очнулась, поняла, что водитель совершает с ней половой акт.