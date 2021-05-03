Фанатам «Локомотива» ответили на жалобы после матча с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 3 мая. Меры, принятые в отношении фанатов футбольного клуба «Локомотив» после матча с «Зенитом», являются обычными при оформлении чемпионства, передает источник ФАН.

«Локомотив» ранее пожаловался Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) на отношение «Зенита» к болельщикам железнодорожников в матче 28-го тура чемпионата России. По словам представителей московского футбольного клуба, фанаты рассказали о ряде нарушений после мероприятия.

По словам источника в правоохранительных органах, на организацию проведения матча наложились правила безопасности из-за коронавирусной инфекции. Чтобы не допускать скопления людей после игры, были приняты соответствующие меры.

ФК «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Петербуржцы со счетом 6:1 разгромили «Локомотив». Для клуба это третий чемпионский титул подряд.