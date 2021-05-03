Простоявший в гараже более 20 лет ВАЗ-2104 нашли в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Совершенно новый универсал ВАЗ-2104, который простоял в гараже 22 года, обнаружили в Петербурге. Автомобиль был куплен в 1999 году, однако не использовался владельцем.

Машина простояла в сухом гараже 22 года и сейчас состояние агрегата соответствует заводскому. Салон, кузов и подвеска ВАЗ-2104 находятся в идеальном состоянии. Среди недостатков можно выделить лишь небольшую вмятину слева. Суммарно транспортное средство проехало 282 километра, передает Car.ru.

В автомобиле можно найти оригинальную запаску и аптечку. Под капотом универсала установлен карбюраторный 1,5-литровый двигатель ВАЗ-2103, выдающий 71 лошадиную силу и 104 Нм крутящего момента. Трансмиссией выступает пятиступенчатая механическая коробка передач. Ранее сообщалось, что корпорация Fiat в 1970-е годы разработала собственный внедорожник — Campagnola. Специалисты объяснили, какие отличительные черты автомобиль имеет с российской «Нивой».