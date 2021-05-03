Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов

Санкт-Петербург, 3 мая. Международный фестиваль дронов завершил церемонию открытия туристического сезона в Санкт-Петербурге.

Вечером 2 мая в районе Стрелки Васильевского острова проходило экстрим-шоу флайбордистов и гидроциклистов. А следующее за ним шоу беспилотников петербуржцы могли увидеть со всех близлежащих набережных. Многие люди сразу же делились фото и видео шоу в своих соцсетях.

«Красивое, но очень быстрое Шоу дронов», — отметил один из петербуржцев.

Дело в том, что шоу было действительно красивым и впечатляющим, но все завершилось слишком быстро. Главной частью представления стали анимированные изображения «Александра Невского» Дмитрия Лейкина, «Петропавловской крепости» Полины Рябцевой и «Медного всадника» Кристины Курочкиной. Все они воспарили над акваторией реки Невы.

Недавно в Китае более 100 «русалок» устроили подводное шоу и установили мировой рекорд. В шоу приняли участие 110 человек в костюмах русалок. Дайверы совершили погружение в бассейн «Посольская лагуна» без какого-либо оборудования.