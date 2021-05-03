Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 05:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:18
Шоу-бизнес
Мадс Миккельсен сравнил себя с Джонни Деппом
05:17
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун поразила фанатов нестареющей фигурой
05:09
Общество
Фильм «Гнев человеческий» возглавил российский кинопрокат на майских выходных
05:06
Общество
Рудковская показала лицо сына от суррогатной мамы
05:05
Общество
Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов
05:00
Общество
Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
04:51
Общество
Диетолог назвал безопасное для здоровья количество съеденного шашлыка
04:50
Общество
Опрос показал, как повлияла на россиян отмена авиасообщения с Турцией
04:49
Общество
Эпидемиолог перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 у ребенка
04:26
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой
04:25
Общество
Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины
04:23
Шоу-бизнес
Ставший женщиной отчим Кардашьян высказался против участия трансгендеров в женском спорте
04:22
Экономика
Финансовый аналитик назвал главную опасность инвестиции в доллары
04:21
Политика
Глава МИД Латвии пригрозил зиме запретом на въезд в страну
04:19
Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон признался, что его в детстве часто принимали за девочку
04:09
Происшествия
Пропавшую в Петербурге 10-летнюю девочку нашли живой
04:08
Общество
Тела двух пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе
04:07
Шоу-бизнес
Режиссер «Тора-4» считает, что эта часть может стать лучшим фильмом киновселенной Марвел
04:06
Политика
Госуправление по ядерной безопасности Чехии не исключает участие Росатома в тендере на АЭС
04:05
Общество
Конкурс по Гарри Поттеру отменили в Новой Зеландии из-за трансфобии Роулинг
Все новости

Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов

Общество
Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов
Prt Scr instagram.com  /  @konstantin__photo

Санкт-Петербург, 3 мая. Международный фестиваль дронов завершил церемонию открытия туристического сезона в Санкт-Петербурге.

Вечером 2 мая в районе Стрелки Васильевского острова проходило экстрим-шоу флайбордистов и гидроциклистов. А следующее за ним шоу беспилотников петербуржцы могли увидеть со всех близлежащих набережных. Многие люди сразу же делились фото и видео шоу в своих соцсетях.

«Красивое, но очень быстрое Шоу дронов», — отметил один из петербуржцев.

Дело в том, что шоу было действительно красивым и впечатляющим, но все завершилось слишком быстро. Главной частью представления стали анимированные изображения «Александра Невского» Дмитрия Лейкина, «Петропавловской крепости» Полины Рябцевой и «Медного всадника» Кристины Курочкиной. Все они воспарили над акваторией реки Невы.

Недавно в Китае более 100 «русалок» устроили подводное шоу и установили мировой рекорд. В шоу приняли участие 110 человек в костюмах русалок. Дайверы совершили погружение в бассейн «Посольская лагуна» без какого-либо оборудования.

петербург представление шоу дронов
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов
Рейтинг@Mail.ru