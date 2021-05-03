Пропавшую в Петербурге 10-летнюю девочку нашли живой

Санкт-Петербург, 3 мая. Несовершеннолетняя Ольга П. ушла из дома в воскресенье, 2 мая, и не вернулась домой. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Усилиями правоохранительных органов и волонтерских отрядов пропавшую десятилетнюю девочку нашли за сутки. Ее здоровью теперь ничего не угрожает.

О пропаже несовершеннолетней сообщили родители. В воскресенье, 2 мая, Ольга П. ушла из дома и не вернулась. Она была одета в зеленую куртку, темно-синие джинсы и коричневые ботинки.

Ранее сообщалось, что в поселке Лосево Выборгского района пропал трехлетний мальчик. Он был одет в коричневую кожаную куртку, черные штаны и синие кроссовки. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. К поискам подключились правоохранители и волонтеры.