МЧС объявило штормовое предупреждение 3 мая в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра, которые будут оцениваться в семь баллов по шкале Бофорта.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» утверждает, что скорость восточного и северо-восточного ветра будет доходить до 17 метров в секунду. Такое значение оценивается в семь баллов по шкале Бофорта. Это говорит о том, что ветер будет способен согнуть стволы деревьев, а пешеходы будут испытывать трудности во время ходьбы.

Синоптики также говорят, что в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура составит от +1 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +7. Атмосферное давление будет понижаться.

Недавно сообщалось, что комфортный туризм в Санкт-Петербурге стал новой нефтью.