Росгвардейцы спасли петербуржца на неисправном гидроцикле

Санкт-Петербург, 2 мая. Экипаж моторизованной роты петербургского главка ОМОН на катерах патрулировал акваторию Невы во время проведения фестиваля «Речной карнавал» и обнаружил дрейфующего гидроциклиста.

Пилот пытался привлечь к себе внимание, прося о помощи. Силовики сразу же направили свое судно к нему. Оказалось, что плавсредство петербуржца заглохло и его начало уносить вниз по течению. Мужчину со сломанной техникой отбуксировали к берегу.

Сотрудники МЧС недавно спасли четверых детей из горящего дома в Волгоградской области. К моменту прибытия специалистов полыхала летняя пристройка, языки пламени охватили второй этаж.

RT ранее сообщал, что число погибших рыбаков под Мурманском увеличилось до пяти. Восемь человек на четырех лодках попали в шторм в Баренцевом море.