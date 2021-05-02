Неисправный Hawker 750 приземлился в Пулково

Санкт-Петербург, 2 мая. Летевший из Сочи самолет Hawker 750 компании Weltall-avia приземлился в петербургском аэропорту Пулково с технической неисправностью.

Согласно информации ООО «Воздушные ворота Северной столицы», самолет благополучно сел с неработающим датчиком выпуска шасси. Аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в полную готовность.

«На его борту находились 2 члена экипажа. Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности воздушного судна», – отмечается в сообщении.

Посадка прошла успешно. Отмечается, что на борту были два члена экипажа.

Ранее RT сообщал, что легкомоторный самолет вынужденно сел в селе Терк Северной Осетии из-за отказа двигателя. В нем находились пилот и два пассажира, никто не пострадал.