Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020

Санкт-Петербург, 2 мая. Все билеты на матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге с 11 июня по 11 июля, проданы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В ходе прошедшего заседания координационного совета по подготовке к проведению в России чемпионата Европы Чернышенко отметил необходимость увеличить количество зрителей на матчах, при этом соблюдая эпидемиологические нормы в пандемию коронавируса.

На данный момент заполняемость стадиона составляет 50%, ее, по мнению вице-премьера, нужно увеличить. Он уточнил, что турнир обязательно нужно провести на высшем уровне, так как это первое масштабное событие в стране после чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

Петербургский клуб «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом России по футболу, обыграв московский «Локомотив» с разгромным счетом 6:1. Голами у «сине-бело-голубых» отличились Артем Дзюба, СердарАзмун и Малком.