Петербуржцев предупредили о скором похолодании

Санкт-Петербург, 2 мая. Синоптики предупредили жителей Петербурга о приближающемся похолодании. Уже в понедельник горожан ожидают дожди и сильный ветер.

В ночь на 3 мая похолодает до 1–3 градусов, а днем столбики уличных термометров покажут, в лучшем случае, до +5...+7 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Днем сгустятся облака и пойдут дожди, местами с мокрым снегом. Восточный и северо-восточный ветер усилится, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет на понижение. Похожая погода сохранится и в Ленинградской области.

Большое количество осадков и переменчивую погоду в начале мая пообещали и москвичам. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.