Петербургские власти ожидают не менее 5 миллионов туристов из России в 2021 году

Санкт-Петербург, 2 мая. Власти Петербурга предполагают, что в текущем году город посетят около 5 миллионов российских туристов.

Ожидается, что численность туристов из России восстановится до уровня, который был до пандемии. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

«Мы рассчитываем, что туристический поток будет в основном состоять из граждан Российской Федерации. И рассчитываем на то, что показатели прошлых лет по этой туристической группе будут достигнуты», — заявил он.

Что касается зарубежных гостей, то их приезд будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, подчеркнул Соколов. Но иностранцев тоже ждут в Северной столице.

Ранее Петербург вошел в тройку самых популярных российских городов для бизнес-туризма. Данные основаны на анализе бронирований авиабилетов для командированных в первом квартале 2021 года.