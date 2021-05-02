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Власти Петербурга поделились планами по развитию «вакцинного туризма»

Общество
Власти Петербурга поделились планами по развитию «вакцинного туризма»
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 мая. Инициатива об организации специальных «вакцинных туров» активно рассматривается властями Санкт-Петербурга. На первом этапе планируется привлечь проживающих за рубежом граждан РФ.

Санкт-Петербургский городской комитет по развитию туризма обсуждает идею об организации «вакцинационных туров» с федеральным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Корнеев на открытии туристического сезона.

Корнеев напомнил, что в городе существует подведомственное комитету городское агентство медицинского туризма. Оно отвечает за взаимодействие с российскими санаториями и клиниками, а также за привоз медицинских туристов. Как утверждает глава комитета, спрос на «вакцинные туры» действительно имеется.

«Агентство получает много запросов, в том числе и по вопросам вакцинирования. Мы обсуждали эту инициативу с Минздравом. Главная задача на сегодня — это вакцинация наших граждан, которая очень активно идет», — заявил он.

Сейчас инициатива активно прорабатывается. Комитет ведет переговоры с Россотрудничеством и Федеральным агентством по делам соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщалось ранее, в Петербурге был дан старт новому туристическому сезону. Власти Северной столицы в первую очередь рассчитывают на отечественных путешественников.

туризм вакцинация планы коронавирус
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