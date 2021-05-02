Квартира полыхает в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 мая. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме на Выборгском шоссе, передает главк МЧС по городу.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Площадь возгорания также не уточняется. К ликвидации последствий пожара привлекли 12 человек личного состава МЧС, а также три единицы спецтехники. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Пермском крае, сообщало агентство URA.RU. Жилой дом загорелся в Кудымкарском городском округе. Огонь охватил площадь в 120 «квадратов».