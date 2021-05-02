Новый парк «Заросли» планируют построить на набережной Макарова в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Новая площадка для отдыха может появиться на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. Объект получил название «Заросли».

Активисты и урбанисты разработали макет парка «Заросли». Уже сейчас все желающие могут ознакомиться с планом нового общественного пространства на официальном сайте проекта.

Петербуржцы смогут насладиться пляжем, точками для рыбалки и спорта, поделились урбанисты. Также в парке на набережной Макарова будут построены домики для гриля. Согласно информации с сайта авторов «Зарослей», одной из особенностей парка станет наличие в нем нетронутой природы.

Более тысячи летних веранд и кафе открылись в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление накануне сделали в Смольном.