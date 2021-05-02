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Станцию петербургского метро «Зенит» запустили перед матчем с московским «Локомотивом»

Общество
Станцию петербургского метро «Зенит» запустили перед матчем с московским «Локомотивом»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 мая. Станцию «Зенит» на зеленой ветке петербургского метрополитена открыли для пассажиров в тестовом режиме.

Первые пассажиры смогли попасть на нее уже с 15:00. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки. Открытие станции было запланировано перед матчем сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

По словам представителей метрополитена, станция будет работать только в воскресенье до закрытия метро. В понедельник на ней продолжат ремонтные работы.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ранее поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России. Он уверен, что встреча закончится победой петербургской футбольной команды.

петербург метро запуск станция зенит
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