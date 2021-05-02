Уплетающий свежую корюшку нерпенок Шлиссик попал на видео и покорил петербуржцев

Санкт-Петербург, 2 мая. Трапеза петербургского нерпенка Шлиссика свежей корюшкой попала на видео и умилила жителей Северной столицы.

В Фонде друзей балтийской нерпы Шлиссик с аппетитом ел выловленную несколько часов назад корюшку прямо на глазах у своего товарища Крошика. Видео появилось в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

«Норму выдачи дорогой рыбы внимательно контролирует из своей стеклянной загородки замдиректора Крошик», — написали специалисты.

На кадрах можно увидеть, как Крошик дождался, когда его товарищу выдадут последнюю рыбку, а затем демонстративно развернулся и ушел. Забавные кадры покорили многих пользователей.

«Корюшку любит, как настоящий петербуржец», — написали комментаторы.

Ранее в Сети появились фотографии полинявшего Шлиссика. Недавно его перевели в вольер на свежем воздухе.