В Петербурге торжественно открыли летний туристический сезон выстрелом из пушки

Санкт-Петербург, 2 мая. Летний туристический сезон в Петербурге открыли выстрелом из пушки со стен Петропавловской крепости.

Вице-губернатор города Максим Соколов отметил, что в первую очередь в Северной столице ожидается большое количество российских туристов. При этом в городе на Неве надеются увидеть и иностранцев. По словам Соколова, «им будут очень рады».

В этот же день стартовал турсезон и в Ленинградской области. Вице-губернатор напомнил и о действующей программе кешбэка, благодаря которой можно вернуть до 20 тыс. рублей за путешествия по стране.

Ранее жители и гости Петербурга смогли насладиться фестивалем ледоколов. Мероприятие уже давно стало традиционным и ежегодно собирает не менее 50 тыс. горожан.