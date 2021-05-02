Эксперты рассказали, в каких районах Петербурга подорожает жилье

Санкт-Петербург, 2 мая. Недвижимость вырастет в цене в центральных районах Северной столицы, а также там, где будет создана комфортная среда проживания.

Где именно в Санкт-Петербурге лучше купить жилье с перспективой на ближайшие годы, эксперты рассказали изданию «Невские новости». Наибольшее подорожание квартир на горизонте 5-10 лет ожидается в Петроградском, Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах. Стоимость недвижимости в центре города также будет расти, уверен экономист, доцент РАНХиГС Александр Родионов.

При покупке новостройки наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают Красногвардейский, Выборгский, Невский, Василеостровский и Московский районы, отметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. По его словам, указанные районы наиболее комфортны для проживания.

Минстрой РФ ранее назвал причины роста цен на жилье. Это произошло после того, как президент Владимир Путин поручил проверить их Федеральной антимонопольной службе.