Девушка погибла при падении с балкона в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 мая. Тело молодой девушки обнаружили под окнами многоэтажного жилого дома на Звездной улице, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

На погибшей были куртка, джинсы и черный рюкзак. Труп 22-летней петербурженки нашел прохожий и позвонил в полицию. По предварительным данным, девушка упала с общего балкона подъезда. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Медики продолжают бороться за жизнь 94-летней пенсионерки, которая выпала из окна девятиэтажного дома на улице Ушинского, сообщал ФАН. Женщина находится в реанимации, делом занимаются правоохранители.