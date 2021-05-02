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Девушка погибла при падении с балкона в Московском районе Петербурга

  /   Обновлено: 02 мая 2021 12:03
Происшествия
Девушка погибла при падении с балкона в Московском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 мая. Тело молодой девушки обнаружили под окнами многоэтажного жилого дома на Звездной улице, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

На погибшей были куртка, джинсы и черный рюкзак. Труп 22-летней петербурженки нашел прохожий и позвонил в полицию. По предварительным данным, девушка упала с общего балкона подъезда. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Медики продолжают бороться за жизнь 94-летней пенсионерки, которая выпала из окна девятиэтажного дома на улице Ушинского, сообщал ФАН. Женщина находится в реанимации, делом занимаются правоохранители.

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