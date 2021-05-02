Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины, чей труп обнаружили на Дальневосточном проспекте.

Прибывшие на место полицейские и криминалисты не зафиксировали внешних признаков насильственной смерти, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. По словам матери погибшего, петербуржец регулярно злоупотреблял спиртными напитками. Тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы, следователи проводят проверку.

Труп вахтовика, без вести пропавшего в начале апреля, обнаружили в ЯНАО, сообщало агентство URA.RU. Мужчина замерз насмерть, тело пролежало в снегу около десяти дней.