Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной

Санкт-Петербург, 2 мая. Школьница на протяжении двух лет подвергалась сексуальному насилию со стороны супруга матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая попросила привлечь ее бывшего мужа к уголовной ответственности. Она рассказала, что с 2018 по 2020 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери. Рассказать о случившемся девочка смогла только спустя некоторое время.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемого задержали и заключили под стражу, расследование продолжается.

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима-иностранца. Сначала мужчина отрицал причастность, но потом признался, что несколько раз изнасиловал дочь возлюбленной, сообщал сайт 360tv.ru.