Петербургские художники раскрасили гигантские яйца в честь Пасхи

Санкт-Петербург, 2 мая. Петербург со 2 по 11 мая будут украшать гигантские пасхальные яйца, которые в честь праздника раскрасили городские художники.

Подготовка проекта проходила при поддержке Музея Фаберже. Участие в уникальной акции приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.

Художники расписали пять гигантских яиц, которые украсят центр Северной столицы в период со 2 по 11 мая. Арт-объекты появятся в знаковых для города местах от Малой Садовой улицы до ЦПКиО.

Роспись на яйцах создавалась по мотивам произведений ювелирной фирмы Карла Фаберже. Творение Марины Колдобской было декорировано цветами и божьими коровками. Светлана Бойко, работая над проектом, вдохновлялась оформлением Лаврового дерева.

Пасха в этом году празднуется 2 мая. Ранее с праздником православных верующих поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.