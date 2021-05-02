Инфекционист Яковлев рассказал, сколько жителей Петербурга перенесли COVID-19

Санкт-Петербург, 2 мая. Ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории Санкт-Петербурга недавно оценил российский инфекционист Алексей Яковлев.

Сейчас в России не наблюдается сильного роста заболеваемости коронавирусом, рассказал ученый. Яковлев также перечислил петербуржцев, которые уже переболели инфекцией.

«В прошлом году только госпитализированных было 245 тысяч человек. Это говорит о том, что в 2020 году переболело как минимум 2 млн 450 тыс. человек», — поделился эксперт.

По его словам, иммунитет к COVID-19 действует около шести месяцев, что создает риски для новой волны коронавируса. Как добавил Яковлев, летом стоит рассчитывать на снижение заболеваемости, но к осени ситуация может измениться. Например, в России могут выявить новые штаммы коронавируса.

За последний месяц в Северной столице более чем на 32% упало количество летальных случаев в результате вызванных COVID-19 осложнений. Как сообщалось ранее, об этом говорится в отчете Межведомственного совета по противодействию коронавирусу.