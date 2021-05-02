Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть

Санкт-Петербург, 2 мая. За последний месяц в Северной столице более чем на 32% упало количество летальных случаев в результате вызванных COVID-19 осложнений.

В марте жертвами инфекции стали 1320 человек. В прошлом месяце число умерших не превысило 900, следует из отчета Межведомственного совета по противодействию коронавирусу. Также в апреле существенно сократились темпы распространения COVID-19. Так, на свыше чем 22% уменьшилось количество обращений за медицинской помощью с лабораторно диагностированным заражением.

«Количество пациентов в стационарах снизилось на 11,13%, наблюдаемых амбулаторно — на 15,61%. Общее число активных больных снизилось на 14,78%», — сказано в документе.

Ранее правительство Петербурга продлило действие существующих ограничительных мер до конца мая. В общей сложности в городе с начала пандемии выявили более 415 тысяч случаев заболевания COVID-19.