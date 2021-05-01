Цветки форзиции зацвели в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 мая. Первые цветы появляются на кустарниках форзиции в Северной столице. Золотисто-желтые лепестки радуют местных жителей и гостей города.

Похожие на колокольчики цветы продержатся на кустарниках от 20 до 25 дней. После на их месте появятся зеленые листья. Растение родом их Китая произрастает в Таврическом и Александровском садах, в Приморском парке Победы, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и парке Декабристов.

«В этом году в Санкт-Петербурге был достаточно прохладный апрель, и не все куртины форзиции смогли полностью набрать цвет», — сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.

Ряд парков Санкт-Петербурга открыли в середине апреля после просушки. Известно, что весной дорожки зеленых зон наполняются водой от растаявшего снега. Из-за этого им необходимо время для того, чтобы полностью просохнуть перед началом туристического сезона.