Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 19:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:55
Происшествия
Десятки пожарных в Душанбе пытаются потушить полыхающую после взрыва АЗС
19:54
Весь мир
Конституционный суд ЦАР готов запустить работу нового парламента
19:54
Общество
Елена Борзова получила удивительное предсказание незадолго до смерти мужа
19:53
Армия
Морская пехота Северного флота пройдет по Красной площади на параде Победы в Москве
19:53
Происшествия
Жительница Асбеста едва не лишилась ребенка, пока развешивала белье
19:51
Армия
СМИ рассказали, как долго подлодка «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России
19:51
Происшествия
Воспламенение кресла привело к смертельному пожару в Смоленске
19:50
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ направил две боевые группы в дальний поход
19:49
Общество
Смертельно больная сестра актрисы Старостиной прожила 13 лет благодаря Матроне
19:47
Происшествия
Погибшей на аттракционе по роупджампингу в КБР девушке было 23 года
19:44
Армия
ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации
19:43
Весь мир
Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции
19:42
Армия
Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке
19:41
Происшествия
Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»
19:40
Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
19:38
Общество
В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом
19:37
Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
19:36
Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
19:36
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
19:35
Политика
Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети
Все новости

Цветки форзиции зацвели в Петербурге

Общество
Цветки форзиции зацвели в Петербурге
Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 мая. Первые цветы появляются на кустарниках форзиции в Северной столице. Золотисто-желтые лепестки радуют местных жителей и гостей города.

Похожие на колокольчики цветы продержатся на кустарниках от 20 до 25 дней. После на их месте появятся зеленые листья. Растение родом их Китая произрастает в Таврическом и Александровском садах, в Приморском парке Победы, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и парке Декабристов.

«В этом году в Санкт-Петербурге был достаточно прохладный апрель, и не все куртины форзиции смогли полностью набрать цвет», — сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.

Ряд парков Санкт-Петербурга открыли в середине апреля после просушки. Известно, что весной дорожки зеленых зон наполняются водой от растаявшего снега. Из-за этого им необходимо время для того, чтобы полностью просохнуть перед началом туристического сезона.

петербург кустарники форзиция
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 209195 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 179106 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 171473 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 142297 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 84323 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Общество / Цветки форзиции зацвели в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru