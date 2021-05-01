Благодатный огонь привезут в храмы Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 1 мая. Священный огонь сегодня прилетит в Санкт-Петербург из Москвы. Лампаду доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев.

Огонь прибудет в Северную столицу сегодня ночью, рассказали в Фонде содействия развитию Ленобласти. Первой остановкой его станет Казанский собор. Далее огонь отправится в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла и в другие места Санкт-Петербурга. После посещения всех святых мест города огонь повезут в Ленинградскую область.

Пасха у всех православных людей в мире будет отмечаться завтра, 2 мая. В этот священный праздник важно знать, что можно делать, а что нельзя. Специалисты рассказали, какие блюда должны находиться на столе в этот день.