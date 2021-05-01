МЧС предупредило жителей Ленобласти о ночных заморозках

Санкт-Петербург, 1 мая. Ночные заморозки продолжаются в Ленинградской области. Подробно о погоде рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по 47-му региону.

Переменная облачность ожидается в Ленобласти 2 мая. Местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут от четырех до шести градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Скорость ветра достигнет шести метров в секунду, отметили в МЧС.

В Санкт-Петербурге также ожидается облачность с прояснениями. Днем термометры покажут значения до +9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью около трех метров в секунду. Синоптики спрогнозировали дожди на следующей неделе. Погодные условия находятся под влиянием циклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.