«Гостеприимный Петербург» дал старт летнему туристическому сезону в России

Санкт-Петербург, 1 мая. Социальная акция «Гостеприимный Петербург» запущена Смольным. Таким образом старт дан летнему туристическому сезону по всей России.

Жители и гости Северной столицы в рамках акции получили возможность бесплатно посетить различные культурные мероприятия и пешие экскурсии. Для этого было выделено более 11 тыс. бесплатных билетов. Акция «Гостеприимный Петербург» продлится с 1 по 7 мая.

Цель социальной акции заключается в том, чтобы показать местным жителям и гостям важность туристической сферы для Северной столицы. Особое внимание уделят масштабам подготовленных программ. Фокус внимания также будет наведен на историю, культуру и интересные места города на Неве.

Старт туристического сезона совпал с непрерывными майскими праздниками в России. Запуск «Гостеприимного Петербурга» говорит о том, что открывать его можно не только в южных регионах страны, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туристический Петербург сегодня — это не только культурная программа и музеи, но и современные городские пространства, новые креативные кластеры и парки — «Севкабель Порт», «Новая Голландия» — где можно отлично провести время всей семьей», — отметила руководитель ведомства.

Для организации социальной акции «Гостеприимный Петербург» задействовано более двух десятков площадок в разных районах Северной столицы. Ответственными за организацию мероприятий стали более 100 местных компаний, рассказали в петербургском комитете по развитию туризма.