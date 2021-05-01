Полицейские нашли труп в машине на Дунайском проспекте

Санкт-Петербург, 1 мая. Правоохранители при обыске автомобиля, где находился труп мужчины, обнаружили неизвестный порошок. Предполагается, что это наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов заметили в припаркованной у одного из домов по Дунайскому проспекту машине мужчину в бессознательном состоянии. На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали факт смерти местного жителя, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Также правоохранители обнаружили в машине подозрительный порошок. По предварительной версии, это может быть наркотическое вещество. Его передали на экспертизу.

Тело еще одного мужчины было найдено в лесном массиве под Петербургом. Труп лежал в палатке, разбитой в лесу, сообщал ФАН.