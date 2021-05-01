Петербургские полицейские задержали молодого убийцу 24-летнего мужчины

Санкт-Петербург, 1 мая. Студент зарезал горожанина во время ссоры. Полиция задержала предполагаемого преступника по горячим следам.

Конфликт между мужчинами закончился поножовщиной. Трагедия произошла в Красногвардейском районе Петербурга. Медики сообщили в полицию, что в Мариинскую больницу был доставлен 24-летний молодой человек с раной в груди. Неизвестный нанес потерпевшему удар ножом, от которого тот скончался в медучреждении.

Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Знакомая погибшего рассказала, что злоумышленник скрылся на иномарке Ford Focus. Чтобы поймать преступника, был введен план «Перехват». Силовикам удалось задержать подозреваемого у дома №50 по Малой Балканской улице. Им оказался 21-летний студент четвертого курса, который приехал на учебу из Таджикистана. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Еще одно жестокое убийство произошло в Красноярском крае, сообщал ФАН. Мужчина зарезал жену на глазах у посетителей магазина.