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Прокуратура начала проверку в Пулково после задержки рейса Петербург — Москва

  /   Обновлено: 01 мая 2021 14:45
Общество
Прокуратура начала проверку в Пулково после задержки рейса Петербург — Москва
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 1 мая. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки в аэропорту Пулково, где был задержан вылет лайнера до Москвы.

Отметим, что 30 апреля вылет самолета рейсом Санкт-Петербург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» был задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна. Всего на рейс были зарегистрированы 86 пассажиров, после объявления о переносе вылета им были предоставлены прохладительные напитки. Кроме того, граждане получили возможность воспользоваться резервными бортами.

Контролем ситуации занимался помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора, он лично выезжал в Пулково. Отметим, что все пассажиры вылетели до места назначения в тот же день.

В Пулково по обращению ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» увеличили максимальную высоту зданий — до 70 метров. Решение вызвано строительством командно-диспетчерского пункта «Вышка», сообщал ФАН.

аэрофлот пулково прокуратура
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