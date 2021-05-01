Водитель фуры погиб в ДТП на Киевском шоссе

Санкт-Петербург, 1 мая. Смертельная авария произошла ночью на Киевском шоссе. Там столкнулись легковушка и фура. От удара большегруз упал на бок.

Кабина большегруза сильно повреждена. Легковушка пострадала меньше: у нее повреждена правая часть капота, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Авария унесла жизнь 56-летнего водителя грузовика. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства трагедии. Упавшая на бок фура перекрыла дорогу, в результате чего на шоссе образовалась огромная пробка.

Грузовик перевернулся и перекрыл дорогу на трассе «Таврида», сообщал ранее ФАН. Водитель рассказал, что фура перевернулась из-за лопнувшего во время движения колеса.