Петербургские полицейские в ходе рейда задержали 29 нелегальных мигрантов

Санкт-Петербург, 1 мая. Спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов прошла на Васильевском острове в Северной столице. Проверено более 2 тыс. квартир в 41 жилом доме.

Правоохранители искали «резиновое» жилье в Василеостровском районе, выявлена 21 квартира, хозяева которых занимались нелегальной регистрацией граждан СНГ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении миграционного законодательства в отношении одного из приезжих, который подделал документы.

Задержаны 45 иностранцев. В отношении 29 из них составлены протоколы о нарушении миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

МВД РФ введет единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в стране, сообщал ФАН.