Уголовник лишил петербуржца машины и попал на ней в аварию

Санкт-Петербург, 1 мая. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в угоне. Житель Колпино попал в их поле зрения после совершенного ДТП, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД приехали на пересечение улиц Софийской и Финляндской для оформления аварии. Установлено, что водитель Volkswagen Polo сбежал с места ДТП. Дальнейшая проверка показала, что машина была угнана у 63-летнего пенсионера из Колпино.

Оперативники установили, что к угону и аварии может быть причастен 35-летний местный житель. Ранее гражданин был судим за кражу и грабеж. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде после задержания и беседы с правоохранителями.

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