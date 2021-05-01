Власти Петербурга прокомментировали открытие Всероссийского летнего турсезона

Санкт-Петербург, 1 мая. Всероссийский летний туристический сезон официально откроется в Северной столице 2 мая. В этот день в городе запланировано множество мероприятий.

В 12:00 стартует Речной карнавал. Кавалькада из более чем 20 кораблей проследует по водным артериям города. Колонну возглавит корабль «Санкт-Петербург». Мероприятие продлится до 14:00. С 12:00 в рамках открытия Всероссийского летнего туристического сезона также начнется фестиваль ледоколов. Желающие смогут посмотреть на них изнутри.

«Такой праздник пройдет в нашем городе впервые. Мероприятия пройдут на территории всего Петербурга, на его улицах и реках и каналах, в разных районах и у разных станций метро. Комитет по развитию туризма подготовил его совместно с Морским советом, Москвой, Ленинградской областью и регионами «Серебряного ожерелья России». Мы убедительно просим всех гостей и участников праздника пользоваться средствами индивидуальной защиты во всех публичных местах, включая уличные мероприятия! Берегите свое здоровье и здоровье близких», — обратился к гостям Северной столицы глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Среди других запланированных на воскресенье мероприятий «Вальс буксиров», фестиваль с участием уличных музыкантов и экстрим-шоу. Жителям и гостям Петербурга выделят 11 000 бесплатных билетов на различные мероприятия, которые пройдут с 1 по 7 мая. За каждый экскурсией закреплен отдельный организатор.