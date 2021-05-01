Безработного жителя Приморского района Петербурга подозревают в изнасиловании школьницы

Санкт-Петербург, 1 мая. Стражи порядка приняли меры к задержанию подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней в 2020 году.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера, фигурантом которого стал безработный мужчина, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Меры к задержанию подозреваемого были приняты полицией.

В роли заявителя выступила женщина, которая обвинила гражданина в изнасиловании дочери в июне 2020 года. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.

Полиция объявила о задержании петербуржца, которого подозревают в изнасиловании внучки, писал ФАН.