Первоклассник по неизвестным причинам скончался в квартире в Шушарах

Санкт-Петербург, 1 мая. Трагический инцидент произошел в многоэтажном доме на Вилеровской улице в Пушкинском районе. Причина смерти ребенка устанавливается.

Врачи скорой помощи приехали по срочному вызову. По неустановленной пока причине во время проведения реанимационных действий десятилетний мальчик скончался.

Школьник жил с матерью. Он учился в школе-интернате, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Тело подростка направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок вылил на себя кипяток. Его госпитализировали с многочисленными ожогами, сообщал ФАН.