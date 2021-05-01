Синоптики пообещали жителям Петербурга теплую и сухую погоду 1 мая

Санкт-Петербург, 1 мая. Солнечная и относительно теплая погода с небольшим ветром придет в Петербург 1 мая, сообщил синоптик Михаил Леус.

В первый день длинных майских выходных погода в Северной столице будет находиться под влиянием мощного гребня антициклона. Порывистый западный ветер будет дуть в городе со скоростью 5-10 м/с, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Усиливаясь с запада, он не позволит облакам достичь стадии выпадения дождей, однако температурный фон при этом останется заметно ниже климатической нормы», — написал он в Facebook.

Жителям москвы с погодой повезло немного меньше. 1 мая в российской столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя и сильная облачность, сообщил Гидрометцентр России.