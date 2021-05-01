Полиция ищет пропавшую в Петербурге шестиклассницу

Санкт-Петербург, 1 мая. Школьница ушла из дома на прогулку вечером, а после перестала отвечать на звонки родителей. Ее мать обратилась с заявлением в полицию.

Женщина рассказала, что ее 13-летняя дочь половину суток не выходит на связь. Она отметила, что друзья девочки тоже ничего не знают о ее местонахождении.

По словам матери, раньше подросток не уходил из дома. Следователи установили, что ребенок на учете в ОДН не состоит, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Правоохранители разослали ориентировку по розыску ученицы шестого класса и сейчас занимаются ее поиском. Они просят всех, кому что-то известно о местонахождении девочки, сообщить об этом в полицию.