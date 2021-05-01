Пьяный рецидивист вонзил нож в сердце собутыльника в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 мая. Словесная перепалка двух собутыльников привела к смерти мужчины от множества колото-резаных ранений. Главного подозреваемого задержали.

Полиция расследует обстоятельства убийства жителя Северной столицы на территории поселка Торики, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Главным подозреваемым является гражданин, ранее судимый по статьям о краже и наркотиках.

Инцидент произошел в четверг во время пьяного застолья. Фигурант нанес собутыльнику несколько ударов ножом в сердце, живот и грудь, после чего пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. От полученных ран он скончался в больнице.

Оперативники изъяли с места преступления кухонный нож и отпечатки пальцев. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ФАН писал о жителе Петербурга, который накинулся с ножом на мать и отобрал у нее телефон.