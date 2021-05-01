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Власти Петербурга пригласили граждан принять участие в озеленении города

Общество
Власти Петербурга пригласили граждан принять участие в озеленении города
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 мая. Жители Северной столицы во время майских праздников смогут принять участие в посадке деревьев в парковых зонах города.

Работы будут вестись в Южно-Приморском и Буферном парках, сквере Катерников, а также в парке на улице Инструментальщиков. Посадить дерево сможет любой житель Санкт-Петербурга. Для этого необходимо выбрать удобную локацию, дату и время, а после подтвердить участие, сообщили в местном комитете по благоустройству.

«На месте посадок деревьев садовники будут содействовать горожанам: предоставят саженцы и инструменты, расскажут, как правильно посадить дерево», — сообщили в Смольном.

Разрешение на высадку у Гостиного двора Северной столицы более 30 деревьев выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Работы начали вестись с 16 апреля. Завершить их планируют к 15 мая.

петербург смольный озеленение
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