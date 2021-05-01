Полицейские проверяют двух подростков на причастность к разбою в магазине в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 мая. Сотрудники полиции задержали трех молодых горожан по делу о разбойном нападении на супермаркет. Двое из них являются учениками средних классов.

По данным источника ФАН, преступление произошло на улице Туристская. Днем в помещение вошла троица, забрала с полок товар и попыталась скрыться. Очевидец погнался за злоумышленниками. Налетчики оказали потерпевшему сопротивление, один из них ударил его ножом в бедро. Свидетель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оперативники установили, что к разбою могут быть причастны трое молодых горожан в возрасте 15,17 и 19 лет. Старший из подростков был судим за грабеж. Самый младший пока проходит по делу в качестве свидетеля.

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