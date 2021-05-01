Полиция задержала петербуржца за изнасилование внучки

Санкт-Петербург, 1 мая. Жительница Колпинского района пожаловалась на отца мужа, который в 2016 году изнасиловал ее дочь.

Пенсионер из поселка Понтонного стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По версии следствия, мужчина надругался над маленькой родственницей.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. По ее словам, девочка подверглась насилию в 2016 году. Подозреваемый был задержан и доставлен в местное отделение полиции для выяснения обстоятельств дела.

Ранее ФАН писал о бездомном, который изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге.