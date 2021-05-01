Жительница Петербурга обвинила бывшего сожителя-уголовника в изнасиловании ребенка

Санкт-Петербург, 1 мая. Полицейские разыскивают неоднократно судимого жителя Северной столицы. Заявление в полицию на него написала бывшая сожительница, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам гражданки, ее экс-возлюбленный в течение года совершал сексуальное насилие над ребенком. Жертвой была ее дочь 2008 года рождения. Ориентировка на предполагаемого насильника уже отправлена в отделы полиции.

Проверка по базе показала, что горожанин был судим за мошенничество, грабеж и кражу.

В Дагестане полицейские и волонтеры нашли похищенного ребенка. Возмущенные местные жители едва не расправились с подозреваемым в сексуальном насилии пастухом, сообщал сайт 360tv.ru.