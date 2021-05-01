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Бездомный изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге

  /   Обновлено: 01 мая 2021 10:24
Происшествия
Бездомный изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 мая. Школьница вернулась домой и рассказала маме, что ее в заброшенном доме изнасиловал бомж. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители по горячим следам задержали 20-летнего юношу, который временно проживает в «заброшке» на Пулковском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Школьница ранее состояла на учете в ПДН. Следователи проводят проверку. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Петербуржца задержали за изнасилование двух дочерей, сообщал ФАН.

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