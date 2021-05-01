Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга 170 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 1 мая. Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой телефонных аферистов стал пожилой гражданин.

Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и заявил, что со счета пенсионера якобы пытаются украсть деньги. Чтобы предотвратить потери, он должен перевести оставшиеся средства на «безопасный» счет.

Пожилой горожанин поверил аферисту и перевел 170 тыс. рублей на указанный мошенником счет. Сейчас полицейские ищут злоумышленника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Похожий инцидент произошел в подмосковном Подольске. Мужчина снял со счетов более 10 млн рублей и передал их мошенникам, которые по телефону представились сотрудниками банка, сообщало РИАМО.